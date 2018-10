Nicole Kidman acredita que Tom Cruise a salvou de assédio sexual

Atriz evita falar do seu anterior casamento

A atriz Nicole Kidman foi casada com o norte-americano Tom Cruise, mas não gosta muito de falar sobre esses tempos, por respeito ao seu atual marido, o cantor Keith Urban.

No entanto, a australiana abriu uma exceção para recordar os seus primeiros anos de carreira e como o facto de ser casada com um grande ator de Hollywood de certa forma a protegeu.

"O meu casamento com Tom Cruise aos 22 anos é um assunto sobre o qual eu evito falar, até porque agora sou casada com o homem que é o meu grande amor [Keith Urban] e quase parece desrespeitoso", afirmou Nicole Kidman durante uma entrevista à New York.

"Casei-me [com Tom Cruise] por amor, mas o facto de ser casada com um homem extremamente poderoso impedia-me de ser assediada sexualmente", sublinhou.

Recorde-se que Kidman e Cruise estiveram casados durante a década de 90, tendo adotado dois filhos, Connor atualmente com 23 anos e Isabella com 25.

Os atores separaram-se em 2001 e Kidman disse que o divórcio a obrigou a amadurecer. “Foi como se tivesse de crescer novamente sozinha”, afirmou.

Cinco anos mais tarde, em 2006, a atriz casou-se com Keith Urban, o seu atual marido, com quem teve mais dois filhos, Faith, de sete anos, e Sunday, de dez.