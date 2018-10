Ventos da tempestade Leslie chegaram aos 190km/h

Leslie está "no top três das tempestades atlânticas com os valores mais elevados de vento" registados em Portugal

A tempestade tropical Leslie passou por Portugal, durante o fim de semana, graves danos na zona centro do país. De acordo com as estimativas Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), anunciados esta terça-feira, os ventos provocados pela tempestade atingiram os 180 a 190 km/h.

De acordo com Margarida Belo Pereira, meteorologista do IPMA, citada pela agência Lusa, ao comparar "os dados de radar com os das estações IPMA e com outras não oficiais, devem ter ocorrido valores [de velocidade do vento] na ordem dos 180 a 190 km/hora".

"Já foram analisados preliminarmente os padrões de radar, que indiciam que os valores podem ter sido superiores" ao que até aqui era considerado o valor máximo e que foi registado em Figueira da Foz/ Vila Verde, ou seja, os 176 km/hora.

"A forma como o vento varia em torno da depressão não é igual em todos os locais, varia de sítio para sítio", sendo que os ventos mais fortes podem não ter sido registados nas estações, explicou a especialista do IPMA.

A tempestade Leslie está "no top três das tempestades atlânticas com os valores mais elevados de vento" registados em Portugal.

No fim de semana foram registados 28 feridos ligeiros e 61 ficaram desalojadas, devido à tempestade Leslie. O distrito de Coimbra foi o mais afetado, tendo a tempestade tropical entrado no continente através da Figueira da Foz. A Proteção Civil teve de mobilizar 8217 operacionais, que responderam a 2495 ocorrências – na maioria das vezes por queda de árvores e de estruturas.