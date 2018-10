Bebé de Harry e Meghan já recebeu os primeiros presentes

“Tão querido. É o primeiro presente do nosso bebé”, disse Meghan ao receber as prendas

O príncipe Harry e Meghan Markle estavam na Austrália quando foi feito o anúncio real sobre a gravidez, esta segunda-feira.

Os duques de Sussex encontraram-se com o governador-geral do país, Peter Cosgrove, e com a sua mulher, Lynne Cosgrove, que lhes deram os primeiros presentes do bebé real, previsto nascer na primavera de 2019.

O casal australiano ofereceu a Harry e Meghan um canguru de peluche e umas mini botas Ugg.

Num vídeo da revista norte-americana People, pode ouvir-se Meghan a dizer: “Tão querido. É o primeiro presente do nosso bebé”.

Esta é a primeira viagem oficial de Harry e Meghan enquanto casal real. O casal vai ainda passar pela Nova Zelândia, Tonga e as ilhas Fiji.