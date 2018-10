‘Biscoitos Ronaldo’ geram polémica

Há mesmo quem acuse o proprietário de gozar com as vítimas de assédio sexual

O café português ‘Our Taste Of Portugal’, no Reino Unido, colocou à venda os ‘Biscoitos Ronaldo’, esta segunda-feira e as reações não se fizeram esperar.

Os biscoitos, segundo o jornal britânico Mirror, têm a forma da silhueta do que parece ser duas pessoas a ter relações sexuais.

Ou seja, depreende-se que o nome escolhido para batizar o bolo é alusivo a Cristiano Ronaldo e à acusação de violação da norte-americana Kathryn Mayorga.

Desde que os biscoitos foram postos à venda, as críticas não param de chegar, sendo que há mesmo quem acuse o proprietário do café de gozar com as vítimas de assédio sexual.

O proprietário do ‘Our Taste Of Portugal’ , José Gonçalves, já veio defender-se no Facebook e a publicação sobre a venda destes biscoitos já foi eliminada.

"Adoro o Cristiano Ronaldo. Vou defendê-lo sempre porque acredito na sua versão",defendeu. De acordo com José Gonçalves, tratou-se de uma brincadeira para os clientes e amigos próximos, estando apenas disponíveis durante um dia.