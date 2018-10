MP acusa mulher de 30 crimes de maus tratos a animais domésticos

O Ministério Público (MP) acusou uma mulher 30 crimes de maus tratos a animais de companhia, alegadamente cometidos na sua casa em Lisboa, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

“No essencial ficou indiciado que a arguida, desde, pelo menos, ao ano de 2015 e até ao dia 07 de novembro de 2017, deteve um número não concretamente apurado de animais na fração autónoma em que habitava, em Lisboa. Em setembro de 2017, a arguida detinha, na referida habitação, trinta canídeos", pode ler-se na nota publicada na página da internet da PGDL.

De acordo com o MP, durante o período destes anos, a “arguida não procedia à limpeza da habitação, não prestava cuidados aos animais, e, a dada altura, passou a sedar os animais, com fármaco, para que estes não fizessem barulho".

"Em consequência da conduta descrita, aquando da intervenção das autoridades, os animais apresentavam infestações por pulgas, alopecia (queda de pelo), lesões cutâneas, sintomas de parasitismo e lesões resultantes de lutas havidas entre eles. Com as condutas descritas, a arguida e sem motivo legítimo, infligiu dor, sacrifício, mal-estar, sofrimento e outros maus tratos físicos aos animais que detinha, assim lesando a sua saúde e integridade física", lê-se ainda na acusação do MP, citada pela PGDL.