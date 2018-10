Agricultura já tem um hub digital

O Hub4Agri envolve mais de 15 entidades que cobrem toda a cadeia de valor agroalimentar e que visa a criação de um ecossistema com soluções inovadoras para o desenvolvimento da competitividade dos setores agrícola, agroalimentar, florestal, produção animal e desenvolvimento rural.

Trata-se de uma plataforma digital online que, de um lado vai expor as empresas ou projetos com respostas tecnológicas para a digitalização da agricultura, e de outro, recebe a procura dos produtores que, cada vez mais, pretendem atualizar e rentabilizar a sua economia e necessitam de novas soluções para melhorar a sua performance, com sistemas de rega, de plantio, de aproveitamento dos solos e de muitas outras aplicações, inclusive na área vitivinícola que, mesmo não tendo sido concebidas inicialmente para o setor agrícola podem ditar a aposta na forte modernização do setor primário.

Através do Hub será possível envolver toda a cadeia de valor agrícola, ter acesso a soluções digitais e tecnológicas inovadoras, que contribuam para uma produção mais eficaz e para uma gestão de recursos sustentável e eficiente.

Segundo Pedro Matias, Presidente do ISQ, “O grande objectivo é o de constituir e manter um ecossistema de inovação suportado numa rede de cooperação multi-sectorial e trabalhar em estreita colaboração com as autoridades regionais e nacionais para promover a transformação digital do sector agrícola”.