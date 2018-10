FC Porto é multado por causa da tampa de uma sanita

O jogo do FC Porto contra o Benfica realizou-se no dia 7 de outubro, mas a ‘conta’ só chegou esta terça-feira, quando os castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foram tornados públicos. Entre eles, está uma multa… Insólita.

No total, os dois clubes terão de pagar 4973 euros. Os portistas terão de pagar 765 euros por duas ocorrências de “comportamento incorreto do público” – uma delas envolve uma tampa de uma sanita.

“Os adeptos afetos ao FC Porto, situados na bancada red power, nos setores 28 a 34, identificados com cachecóis, camisolas e bandeiras alusivas ao clube, aos 28 e 31 minutos da primeira parte do jogo, entoaram o seguinte cântico: ‘Benfica é m*rda’. Um adepto afeto ao FC Porto presente no setor reservado àquele clube, no interior da bancada, transportou uma tampa de sanita e colou-a com fita cola no vidro que separa o setor 34 do 35”, pode ler-se.

Para o Benfica, as três multas a pagar também são relativas aos adeptos do clube. O uso de engenhos pirotécnicos vai ser penalizado através de uma multa no valor de 2391 euros e outra de 383 devido a cânticos insultuosos.