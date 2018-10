Ex-líder do grupo KKK deixa elogios a Bolsonaro

Um ex-líder do grupo norte-americano Ku Klux Klan (KKK), David Duke, deixou alguns elogios a Jair Bolsonaro, o candidato de extrema-direita na corrida à presidência do Brasil.

“Ele [Bolsonaro] soa como nós. E também é um candidato muito forte. É um nacionalista”, disse o ex-líder do grupo extremista numaentrevista à BBC.

De acordo com David Duke, Jair Bolsonaro “é totalmente um descendente europeu. É parecido com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha, Alemanha ou França. Ele está a falar sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que lá existe, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro”.

O KKK é um grupo que defende a supremacia branca e atua nos Estados Unidos desde o século XIX. O grupo extremista já foi responsável por vários ataques terroristas, quase sempre contra a comunidade negra.

A BBC tentou entrar em contacto com a campanha de Jair Bolsonaro, mas não obteve resposta. No entanto, nas poucas declarações públicas, o candidato à liderança do Brasil negou todas as acusações de racismo e homofobia feitas contra si.