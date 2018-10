Moody's aumentou rating do BPI, BCP e CGD

Depois de tirar Portugal do 'lixo', a Moody's subiu em dois níveis no rating o BCP, CGD e o BPI.

A um passo de sair do 'lixo'

No caso da Caixa Geral de Depósitos, a agência financeira subiu o rating dos depósitos e de dívida de longo prazo de Ba3 para Ba1.

No comunicado da CGD, o banco afirma que o rating reflete "não só o upgrade de um nível efetuado no dia 12 de outubro de 2018 ao rating de longo prazo da República Portuguesa, sustentado numa melhoria do enquadramento económico" e " o progresso visível na implementação pela Caixa Geral de Depósitos do plano estratégico 2017-2020", nomeadamente em termos de rentabilidade, melhoria da qualidade dos ativos e reforço dos rácios de capital".

No entanto, o banco do Estado continuará a ser de "investimento especulativo" e fica a um passo de "investimento de qualidade".

Um nível acima do país

O Banco Santander Totta viu o rating dos depósitos subir para Baa2/Prime-2 e da dívida sénior para Baa3/Prime-3

Em comunicado, o banco espanhol refere que a Moody's espera que o perfil do crédito do Santander Totta se fortaleça ainda mais, tendo em conta a sólida rentabilidade e a estratégia de redução dos ativos não produtivos, especialmente os proveniente do ex-banco Popular.

As previsões mantém-se estáveis, com a agência a afirmar que o perfil de crédito do Banco Santander Totta se irá fortalecer dentro de 12 a 18 meses à medida que a integração do ex-banco Popular conclua e seja conhecida a respetiva redução de riscos.

O melhor rating dos portugueses

A notação de rating da dívida de longo prazo do BPI subiu doís níveis de investimento, de Ba1 para Baa2, e atingiu a classificação de investimento. O mesmo aconteceu com os níves da notação de rating dos depósitos de longo prazo de Baa3 para Baa1.

As prespetivas para ambos são apresentados como estáveis.

Em comunicado, o Banco partilhou o destaque da Moody's para o reforço dos níveis de capitalização, os bons indicadores de qualidade de risco de crédito, melhor do que a média do setor, e também a melhoria dos níveis de rentabilidade na atividade económica.

Esta subida reflete também um enquandramento mais favorável à atividade bancária em Portugal em conjugação com o reforço da solidez e a melhoria do perfil de risco do Banco.

No mesmo documento, Pablo Forero, Presidente Executivo do BPI refere que que "estas classificações são um forte sinal da solidez e crescimento do Banco e da sua capacidade de apoiar a economia portuguesa. O controlo do CaixaBank trouxe estabilidade acionista e robustez no capital, o que é um fator muito relevante para a vida do Banco e para as suas perspetivas futuras, mas nada se faria sem o contributo de toda a equipa do BPI".