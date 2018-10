"Atirei-me contra um camião de 10 toneladas" | VÍDEO

Clarke Carlisle, aquele que era considerado "o futebolista mais inteligente de Inglaterra", deu uma entrevista onde falou sobre a sua luta contra a depressão. O jogador confessou que, há quatro anos, tentou suicidar-se.

"Atirei-me contra um camião de 10 toneladas a 96 km/h e nem parti um osso. Só posso pensar que tinha alguém a proteger-me, foi um milagre ter sobrevivido", contou Carlisle, de 39 anos, à CNN.

O jogador, que vestiu a camisola de clubes como o Leeds, Watford e Blackpool, deu esta entrevista no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, com o objetivo de chamar atenção para estes problemas. "Quando estás lesionado e não podes jogar, isso gera uma sensação de inutilidade (...) Há muitas coisas que podem contribuir para a espiral descendente de um jogador de futebol e é preciso mitigar esse impacto", revelou.

No ano passado, Carlisle desapareceu e foi encontrado a vaguear por Liverpool: "Tinha a intenção de acabar com a minha vida e andava pelas ruas a pensar qual seria o melhor sítio para morrer. Pensar na melhor forma de me suicidar foi o que permitiu retardar a decisão e que uns transeuntes interviessem".

O atleta ainda não conseguiu vencer esta batalha, continuando a lutar contra a depressão. Para ajudar pessoas que estejam a passar pelo mesmo, criou a Clarke Carlisle Foundation.

