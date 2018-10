Maria Leal “gastava no mínimo entre 400 e 500 euros” em roupa

Depois de no primeiro excerto do vídeo divulgado do programa ‘Verdades Suspensas’ da SIC (com estreia marcada para hoje), o ex-marido de Maria Leal – Francisco D’Eça Leal -, ter acusado a cantora de o ter deixado na miséria, surge agora uma nova testemunha.

O ex-marido da artista e o programa recorreram a uma testemunha, para que esta pudesse explicar a vida que Maria Leal levava após o casamento e onde e como gastava o dinheiro.

“Fiquei espantadíssima. Eu à espera de uma pessoa velha e aparece-me um miúdo.”, começou por contar ao programa a dona de uma loja de roupa localizada em Campo de Ourique, em Lisboa, onde relembra o momento em que a cantora lhe apresentou o marido, Francisco.

“Ela cada vez que vinha no mínimo era entre 400 a 500 euros”, contou, sublinhando que, se por acaso a cantora chegasse a ir entre duas a três vezes por semana à loja, gastava entre “oitocentos a mil euros”.

Recorde-se que Francisco d’Eça Leal é filho do artista plástico Paulo Guilherme d’Eça Leal e casou com Maria Leal, 20 anos mais velha.

Agora, acusa-a de o ter deixado na miséria depois de ter gasto todo o dinheiro da sua herança, cerca de um milhão de euros.

“Na altura, não queria acabar a nossa relação, então fazia tudo o que ela me pedia para fazer”, disse Francisco d’Eça Leal em declarações ao programa da SIC.

Francisco diz ainda que foi obrigado a cortar relações com os amigos e com a própria mãe por causa de Maria Leal: “Cortei relações com os meus amigos e com a minha mãe. Ela dizia que se ia embora se eu não fizesse o que ela queria, que iria ficar entregue à minha mãe e que depois a minha mãe me ia tirar tudo”.

O ex-marido de Maria Leal sofre de esquizofrenia, tendo chegado a correr o risco de ficar paraplégico depois de ser atirado de uma janela do Hospital Júlio de Matos. Atualmente, Francisco vive sozinho em Campo de Ourique no único apartamento que tem depois de ter herdado quatro propriedades.

No entanto, depois das acusações do ex-marido, Maria Leal reagiu através de uma publicação feita na sua página oficial do Facebook, e garante que tudo o que foi dito “é falso”.

A cantora afirma que vai "recorrer às instâncias competentes para ver reposto" o seu "bom nome", e que irá avançar "a nível criminal, uma vez que são tudo inverdades". "Nada mais são do que uma clara difamação", diz a artista.

Além disso, Maria Leal indica ainda que não irá prestar "qualquer declaração sobre o assunto, a não ser no local próprio".