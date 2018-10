Governo vai dar apoios às populações mais afetadas pela tempestade Leslie

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu esta terça-feira que vão existir apoios necessários para às populações mais afetadas pela tempestade Leslie.

“Não pode deixar de haver recursos para a recuperação da normalidade de vida das famílias numa ocorrência destas e vamos ter os recursos necessários", afirmou o governante, à margem de uma visita às piscinas municipais de Condeixa-a-Nova, cuja cobertura ficou totalmente destruída.

Recorde-se que a tempestade atingiu em força a região Centro do país, tendo provocado estragos superiores a 1,1 milhões de euros nos equipamentos municipais de Condeixa-a-Nova, de acordo com o autarca desta zona.

Em declarações aos jornalistas, o ministro disse que o governo vai definir, "provavelmente já no próximo Conselho de Ministros, um conjunto de atuações" para apoiar os estragos provocados pela tempestade do sábado passado.

"A prioridade é, evidentemente, repor a normalidade da habitação das famílias, apoiar aqueles que precisam de alojamento temporário, apoiar também as empresas, sabendo nós que felizmente têm os seus seguros", declarou o ministro.

"Certamente que o Fundo de Emergência Municipal é um instrumento que existe e que também poderá ser mobilizado", admitiu também o governante.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, a reparação das piscinas municipais, deverá implicar um investimento de 600 mil euros. "A nossa intenção é iniciar a recuperação da piscina o mais rapidamente possível, por ajuste direto, no regime de exceção", explicou.

O autarca enumerou ainda estragos nas escolas do concelho, no estádio municipal, no

Recorde-se que a passagem da tempestade Leslie por Portugal, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.