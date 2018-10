Maço de tabaco deverá aumentar 10 cêntimos no próximo ano

OE2019 prevê o aumento do Imposto sobre o Tabaco

O Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) prevê o aumento do Imposto sobre o Tabaco (IT) e isso pode significar uma subida de 10 cêntimos num maço de cigarros.

Esta taxa irá aumentar de 94,89 euros/mil cigarros para 96,12 euros/mil cigarros. A consultora Deloitte fez as contas e, na prática, isto significa um aumento de cerca de 10 cêntimos no preço no maço de tabaco.

"No caso de um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros, estima-se que o imposto adicional não ultrapasse os 05 cêntimos (assumindo para 2019 os valores de referência do tabaco à data de hoje). Pretendendo os agentes económicos, pelo menos, manter as suas margens, um maço de tabaco que custe hoje 4,90 euros deverá passar a custar 5 euros", disse Afonso Arnaldo, da Deloitte, à agência Lusa.