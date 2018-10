Anna Burns vence o 50º Booker Prize

A escritora irlandesa Anna Burns foi a vencedora deste ano do Booker Prize, com a obra 'MIlkman'.

Esta é a terceira obra de Burns, que hoje se tornou o 50º autor a vencer este prémio.

A obra fala uma jovem que é obrigada a manter uma relação com um homem mais velho durante o conflito na Irlanda do Norte. O livro teve um grande impacto não só no Reino Unido – com os tempos de incerteza que se vivem antes do Brexit -, mas em todo o mundo, com muitos a identificarem a obra com o movimento #MeToo.

O prémio Booker foi criado em 1968 e é um dos prémios literários mais importantes atribuídos no Reino Unido e na Europa. V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Margaret Atwood e Arundhati Roy são alguns dos autores que venceram este prémio.