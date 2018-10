Dono do 'Rancho das Coelhinhas' encontrado morto

Dennis Hof, o conhecido dono do ‘Rancho das Coelhinhas’, morreu esta terça-feira, aos 72 anos.

De acordo com a imprensa local, Dennis Hof, que era agora candidato à assembleia estadual do Nevada, foi encontrado morto no seu rancho.

A polícia do Nevada informou que está a invetsigar a morte de Hof, mas não avançou com mais detalhes.

Dennis Hof é o dono de seis birdéis no Nevada, o único estado dos EUA onde a prostituição é legalizada.

Hof iria defrontar em novembro a democrata Lesia Romanov por uma cadeira na assembleia do estado. Romanov centrou sua campanha numa melhor educação, gestão dos fundos públicos e defesa dos recursos naturais.

Hof – um antigo funcionário dos correios que, além de sete bordéis, tem postos de gasolina e restaurantes – foi a estrela do reality show da HBO Cathouse (traduzido em Portugal como ‘O Rancho das Coelhinhas’), que acompanhava a vida de várias prostitutas.