Informador diz que ex-coordenador da PJ “era o facilitador dos negócios” de droga

Arguido foi o único a querer prestar declarações no âmbito do processo Operação Aquiles

António Joaquim Benvinda, informador da Polícia Judiciária (PJ), disse esta terça-feira em tribunal que o ex-coordenador da PJ, Dias Santos, era conhecido como “o facilitador de negócios de droga”. O arguido prestou declarações – via Skype por se encontrar ao abrigo do programa de proteção de testemunhas – na primeira sessão de julgamento do processo Operação Aquiles.

“Dias Santos era o facilitador dos negócios, ele ajudava. A ideia que se tinha era que ele ajudava a facilitar negócios de droga”, afirmou.

Durante a sessão, o arguido descreveu uma das operações que visava a entrada de um carregamento com mais de 200 quilos de cocaína em Portugal, com a ajuda de Dias Santos.

Segundo a versão do arguido, João Freitas, a ponte entre Benvinda e os traficantes colombianos – e que também é arguido no caso –, contactou-o para o ajudar a trazer a droga da Colômbia para a Inglaterra, pedindo-lhe para falar com o ex-coordenador da PJ de forma a facilitar a entrada da droga em Portugal. Nesse sentido, o arguido falou com Dias Santos, por ser conhecido como “o facilitador de negócios”. Estava tudo combinado, o contentor entraria no país e depois seria entregue a João Freitas que o levaria para a Inglaterra.

Benvinda disse ainda que o ex-coordenador da PJ estava envolvido com Ricardo Macedo – coordenador da PJ responsável pela investigação do tráfico marítimo – e que os dois tinham acordado receber 15% do valor do carregamento. Mas este acabou por ser alvo de uma ação policial no Montijo.

Dias Santos contactou Benvinda dizendo-lhe que a operação tinha sido cancelada porque quando a droga entrou em Portugal foi apreendida pela PJ, tendo sido encontrada dentro de latas. A versão, contudo, não coincidia com a versão dos traficantes que diziam que a droga tinha sido colocada debaixo de paletes. Apesar das discrepâncias, a droga nunca apareceu.

Sem qualquer pista sobre o paradeiro da cocaína, Benvinda começou a ser ameaçado. Foi nesse momento que decidiu denunciar o caso às autoridades, completou.

O processo vai continuar a ser julgado, mas com menos dois arguidos. O coletivo de juízes decidiu julgar à parte Franklim Lobo – conhecido como barão da droga – e Ana Luísa Caeiro, por se desconhecer o paradeiro de ambos.