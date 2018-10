O diretor de comunicação do FC Porto considera que o facto de o presidente do Benfica queres ser ouvido relativamente aos processos Lex, e-Toupeira e e-mails demonstra que Luís Filipe Vieira tem “medo de ser preso”.

"Luís Filipe Vieira está com medo de ser preso. Fez o mesmo que Bruno de Carvalho na semana passada. No dia 29 de março estava com medo, queria ser ouvido sobre os processos Lex, e-mails e e-Toupeira. Ele está com medo de ser preso e diz que está a disponibilizar-se. Apesar deste requerimento em que garante que quer ser ouvido, depois nunca mais quis ser ouvido e andou a gozar com o Ministério Público", disse Francisco J. Marques, num o programa do Porto Canal.

O diretor de comunicação do F. C. Porto afirmou, ainda, que "havia toupeiras que sabiam o dia e hora das buscas da Polícia Judiciária".



"Voltando à altura da busca, faz esta sexta-feira um ano que a Polícia Judiciária foi ao Estádio da Luz fazer buscas pela primeira vez. Na altura havia toupeiras, que sabiam o dia e hora das buscas. Este exemplo ilustra a gravidade do que está em falta. Estamos aqui perante um alegado criminoso que sabe em que dia lhe vão a casa. E comete outro crime antecipando as coisas. Isto é a destruição completa da justiça de um país", acrescentou.