Dia vai ser de chuva com descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, esta quarta-feira, para as regiões do Norte e Centro, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado nas regiões do interior até ao final da manhã.

Haverá também períodos de chuva a partir do meio da manhã no Minho, chegando às restantes regiões durante a tarde, a partir do final do dia há possibilidade de ocorrência de trovoada na região Centro.

O IPMA prevê ainda vento fraco, tornando-se moderado do quadrante oeste a partir da tarde, e rodando para noroeste moderado a forte no litoral e terras altas a partir do final da tarde.

Neblina ou nevoeiro matinal estão também previstos, em especial no litoral, além de pequena descida da temperatura mínima e da máxima nas regiões do litoral.

Na região Sul prevê-se céu pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado no Alentejo e na costa Vicentina a partir da tarde, nebulosidade que se estenderá à costa sul do Algarve para o final do dia.

Está também prevista chuva fraca no litoral oeste a partir do meio da tarde, estendendo-se às restantes regiões e passando a regime de aguaceiros a partir da noite, com possibilidade de trovoada.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 7 graus em Bragança e os 16 em Faro e as máximas entre os 16 na Guarda e em Viana do Castelo e os 24 em Faro.