António Costa explica Orçamento em vídeo em novo site do Governo

O Governo criou um site sobre o Orçamento do Estado de 2019, no qual foi publicado um vídeo com uma mensagem do primeiro-ministro, António Costa.

“Um orçamento com contas certas que aposta na continuidade e no aprofundamento das políticas que melhoram a vida das pessoas, concluindo a reposição de direitos”, lê-se na introdução da página dedicada à proposta do Executivo.

"Um orçamento que continua a recuperação de rendimentos das famílias e que apoia o investimento das empresas e a inovação", refere ainda.

No texto são sublinhados os objetivos principais do Orçamento, como "mais rendimento para as famílias" e "empresas mais produtivas e inovadoras". A página apresenta ainda as medidas do orçamento.

A proposta do Orçamento do Estado será votada na generalidade, na Assembleia da República, no dia 30 de outubro, estando a votação final global agendada para 30 de novembro.