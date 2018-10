Encontrado corpo de menino desaparecido em Maiorca

As autoridades encontraram o corpo do menino de cinco anos, que estava desaparecido desde a semana passada, quando a ilha espanhola de Maiorca foi afetada por uma forte tromba de água que provocou várias inundações.

A história da criança foi várias vezes partilhada, após o relato sobre como a sua mãe, Joana Llliteras, só conseguiu salvar um dos seus dois filhos antes de morrer.

A mulher viajava de carro com as crianças, quando foi atingida inesperadamente pela tromba de água. A mãe ainda conseguiu salvar a filha de oito anos, irmã mais velha do menino, encontrado agora junto ao carro da família.

A criança de oito anos foi retirada do carro pela mãe a tempo de ser resgatada por um ciclista alemão que mais tarde a entregou aos serviços de emergência.

Com a confirmação da morte do menino, o número de vítimas mortais, na sequência da tempestade em Maiorca, sobe para 13.