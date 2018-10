Marcelo recebido com manifestação no Funchal

Os lesados do Banif promovem uma manifestação, na quinta-feira, junto ao Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, aproveitando a presença do Presidente da República na cidade.

Marcelo Rebelo de Sousa está no Funchal para participar na abertura da Conferência das Regiões Periféricas.

"A manifestação, marcada para as 13h00, visa alertar para as grandes responsabilidades do Estado português no drama dos lesados e também a displicência da Comissão Europeia", referiu a Associação de Lesados do Banif Obrigacionistas e Acionistas (ALBOA).

O grupo de lesados do Banif sublinhou ainda que o protesto é "potenciado" pela presença de Marcelo Rebelo de Sousa e dos representantes dos países europeus, nomeadamente o comissário português Carlos Moedas.

Por outro lado, a ALBOA revelou também que vai interpor uma ação contra a Comissão Europeia, alegando procedimentos prejudiciais aquando da resolução do banco.