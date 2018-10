Rovisco Duarte pede demissão do cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército

O Chefe do Estado-Maior do Exército, General Frederico José Rovisco Duarte, apresentou esta quarta-feira, a sua demissão do cargo.

O General Frederico José Rovisco Duarte entregou a carta de resignação ao Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, que já aceitou a demissão.

As Forças Armadas estão a atravessar um momento delicado, marcado por várias polémicas como o caso de Tancos, primeiro o furto nos paióis e depois o encobrimento da recuperação das armas, ou a colocação de uma casa do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) numa plataforma de alojamento local.

O processo sobre a encenação de Tancos já levou à detenção do diretor da Polícia Judiciária Militar, o coronel Luís Vieira, e do ex-porta-voz do mesmo organismo, o major Vasco Brazão, ouvido pela segunda vez no DCIAP, esta terça-feira.

Recorde-se que a polémica sobre Tancos levou ainda ao pedido de demissão do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, tendo sido substituído por João Gomes Cravinho, que já tomou posse.