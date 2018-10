Já foram atribuídos os prémios para os 'Melhores Municípios para Viver' | Fotogaleria

Arquiteto José António Saraiva, Dra. Dalila Antunes - Presidente da Direção do INTEC, Vereador Ricardo Carvalhido CM de Viana do Castelo e Eng. José Manuel de Sousa

Arq. José António Saraiva, Dra. Dalila Antunes - Presidente da Direção do INTEC, Presidente Adelino Soares da CM Vila do Bispo e Eng. José Manuel de Sousa

A Conferência de Entrega de Prémios do Concurso 'Melhores Municípios para Viver' realizou-se, esta terça-feira, no Auditório do Madan Parque, na Caparica e contou com a presença de várias personalidades.

Assistiram à iniciativa os seguintes dignitários: o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo; a vereadora da Câmara de Oeiras Teresa Bacelar; o vereador do Ambiente e Biodiversidade, Ciência, Inovação e Conhecimento de Viana do Castelo, Ricardo Carvalhido; o presidente da Câmara de Vila do Bispo, Adelino Soares; o comandante dos Bombeiros de Albufeira, António Coelho; a vereadora da câmara de Coruche Fátima Galhardo; o presidente da EMEL, Luís Natal Marques; a diretora da Direção Municipal da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Fátima Ramalhosa; e o conselheiro editorial do semanário SOL, José António Saraiva

O concurso ‘Os Melhores Municípios para Viver – M2V’, é organizado pelo Instituto de Tecnologia Comportamental, e pretende distinguir projetos emblemáticos de diversas áreas de atuação e de diversos municípios do país.

Recorde todos os municípios distinguidos nesta edição do evento:

Categoria Ambiente:

Este ano não houve vencedores na categoria, tendo sido apenas atribuída Medalha de Mérito ao projeto de Mobilidade de Bicicletas – E-Gira, promovido pela CM Lisboa.

Categoria Economia:

Vencedores da Categoria

Município de Viana do Castelo – Projeto Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica

A Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica é constituída por 7 unidades laboratoriais instaladas nas escolas sede de agrupamento de Viana do Castelo. Os laboratórios da rede são unidades de investigação descentralizadas e desconcentradas, concretizando o papel crucial das escolas e centros de investigação para o pleno desenvolvimento deste modelo de desenvolvimento que o concelho adotou. Para além de consolidar a necessária aproximação das Escolas à Ciência – aos seus equipamentos, aos cientistas e aos problemas e metodologias em ciência – constitui o foco para que os professores e os alunos se permitam olhar para o território como um todo, integrado: na visão do aluno, o seu espaço de aprendizagem expande-se aos limites do concelho e permite uma noção mais funda de identidade; para o professor, constitui o desafio de pensar o ensino sem muros (territorial) nem paredes (interdisciplinar), um apelo ao trabalho colaborativo docente e à intensificação das abordagens de metodologia de projeto.

Município de Vila do Bispo – Projeto AEC Conhecimento do Património Local do Concelho de Vila do Bispo

Integrando-se numa sistemática estratégia de educação e de sensibilização patrimonial dirigida à comunidade, esta inédita disciplina assumiu, como objetivo essencial, dar a conhecer o Património Local, Natural e Cultural, Material e Imaterial, disponível no território concelhio de Vila do Bispo, contribuindo ativamente para a sua conservação e para a consciencialização, informação e desenvolvimento das crianças, e respetivas famílias, formando-as enquanto futuros e legítimos gestores de uma riquíssima herança coletiva.

Categoria Social:

Vencedores da Categoria

Município de Albufeira: AUTARQUIA + SEGURA – Programa de Desfibrilhação Automática Externa (PDAE) de Albufeira

O Programa designado por “Autarquia + Segura” assume-se com o compromisso de contribuir para o sucesso da Cadeia de Sobrevivência em Portugal, nas situações de socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, preconizando o Município de Albufeira uma postura de proatividade face à defesa da vida humana. A precocidade de atuação nas diversas etapas da cadeia de sobrevivência é fundamental, sendo que a disponibilidade e utilização dos desfibrilhadores automáticos externos (DAE) aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência das vítimas nestes eventos.

Município de Oeiras: Programa Oeiras Solidária

O Programa “Oeiras Solidária” (POS) é uma plataforma colaborativa de iniciativa municipal que atua no território de Oeiras, no âmbito da responsabilidade social e cidadania, desde 2004. Tem como propósito principal ativar sinergias e relações solidárias entre agentes locais comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a coesão social do concelho de Oeiras.

As seguintes Câmaras Municipais serão ainda galardoadas com Prémios de Participação:

Município de Loulé – “Uma expressão, Mil palavras”

Município de Figueira de Castelo Rodrigo – “Plataforma de Ciência Aberta (PCA)”

Município de Coruche – “Projeto Gerontomotricidade”

Município da Pampilhosa da Serra – “A Minha Primeira Ajuda”

Município de Setúbal – “Ouvir a População: Construir o Futuro”

Município de Vila Velha de Ródão: “Saúde Mais”