SEF deteta cidadãos com documentos falsos nos aeroportos de Lisboa e Porto

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detetou, esta quarta-feira, dois cidadãos estrangeiros no aeroporto de Lisboa e do Porto com documentos falsos.

Em Lisboa, um cidadão estrangeiro apresentou um bilhete de identidade italiano falso. No Porto, o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro, da Grécia, pela prática do crime de falsificação de documento.

O suspeito apresentou depois "um título de viagem grego, emitido ao abrigo da Convenção de Genebra de 1951, que lhe reconhece o estatuto de refugiado na Suíça. O mesmo foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a pena de multa”, lê-se no comunicado emitido pelo SEF.

Após terem sido intercetados, os dois cidadãos foram detidos e os seus documentos apreendidos.