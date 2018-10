Taxa de ocupação hoteleira desceu em agosto para 87%

A taxa de ocupação hoteleira desceu 1,3 pontos percentuais em agosto deste ano, face ao período homólogo, fixando-se nos 87%. Os dados foram avançados pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). O Algarve (93%), Costa Azul (92%) e Grande Porto (90%) foram os destinos turísticos que registaram as taxas de ocupação mais elevadas. Por categorias, “verificou-se uma variação positiva apenas nas 2 estrelas que tiveram um aumento ligeiro de 0,4 pontos percentuais, face a agosto de 2017”, disse a AHP, em comunicado.

Por outro lado, o preço médio por quarto ocupado subiu 6%, para 121 euros. “De realçar, neste indicador, o aumento em todas as categorias, com destaque para as 3 estrelas onde a variação foi de mais 12% face a agosto de 2017”, salientou a AHP.

Já o preço médio por quarto disponível (RevPar) atingiu os 105 euros, o representa um aumento de 4% face a agosto do ano passado. Os destinos turísticos com o RevPar mais elevado foram Algarve (173 euros), Estoril/Sintra (113 euros) e Lisboa (98 euros.

“Estávamos com alguma expectativa relativamente ao comportamento da operação hoteleira no mês de agosto. Apesar de a taxa de ocupação ter decrescido, os resultados são globalmente bons. Em termos absolutos, este foi, sem surpresas, o melhor mês do ano. Dos 14 destinos do Hotel Monitor, apenas três (Beiras, Viseu e Leiria/Fátima/Templários) registaram ocupações abaixo dos 80%” diz a AHP.