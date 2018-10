Eduardo Cabrita “recusa prática reiterada de violência policial de natureza racista"

“Não aceito de todo uma consideração que diga que existe, por parte das forças de segurança, uma prática reiterada de violência policial de natureza racista", disse o ministro, durante a comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, - numa audição que foi pedida pelo Bloco de Esquerda acerca do último relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância.

Recorde-se que no relatório, a ECRI acusa a PSP e a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), de serem tolerantes ao racismo e pede que a polícia pare de relativizar a violência contra negros e ciganos.

Eduardo Cabrita disse aos deputados que leu "o relatório com toda a atenção" e que "a única referência" no que diz respeito a Portugal se prende com acontecimentos de 2015, e que envolveram, agentes da PSP da Cova da Amadora, na Amadora.

"A orientação no combate às discriminações por parte do Governo, enquanto orientação geral, e por parte do MAI, naquilo que são as suas áreas de responsabilidade especificas, é indiscutível", sustentou, ressalvando que o executivo não tem "qualquer hesitação sobre essa matéria".