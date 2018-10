Quase 60 pinguins mortos após serem atacados por cães na Tasmânia

De acordo com a BBC, dezenas de pinguins – 58 – foram encontrados mortos, alegadamente, depois de terem sido alvo de ataque por parte de cães.

Os especialistas, em declarações à BBC, dizem que os pinguins estavam a voltar dos seus ninhos, quando foram atacados.

Ao que tudo indica, este foi já o segundo ataque de pinguins na mesma ilha no espaço de apenas alguns meses. A situação está a deixar as autoridades preocupadas.

As forças de autoridade desta ilha avisaram os donos dos cães que devem ser estes a assumir a responsabilidade do ataque, e alertam para o impacto do ataque nesta colónia de pinguins.

“Isto terá um impacto catastrófico na colónia”, alertou um responsável da BirdLife Tasmânia, Eric Woehler, à AP. “Levará muito tempo, talvez anos, até que os pinguins sejam substituídos”, disse o especialista.