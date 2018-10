Rui Vitória. "Campo neutro? O futebol hoje é um espetáculo televisivo"

Treinador do Benfica desvaloriza o facto de o Sertanense não poder defrontar as águias no seu reduto - o encontro terá lugar em Coimbra

Rui Vitória não considera que o facto de o encontro desta quinta-feira à noite entre o Benfica e o Sertanense, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, se disputar em campo neutro prejudique as aspirações da equipa do Campeonato de Portugal. O treinador das águias, de resto, justificou a sua visão de forma curiosa.

"Essa é uma situação que tem acontecido com todas as equipas, fundamentalmente as grandes, todos os anos. Porque, hoje, o futebol é um espetáculo televisivo e temos de ter condições para que isso aconteça. Do ponto de vista do espetáculo não podemos estar a apresentar espetáculos que não sejam apetecíveis para o público do ponto de vista televisivo", indicou, referindo ainda que o facto de as equipas da I Liga jogarem fora na primeira eliminatória em que entram "já é um enorme salto qualitativo" em relação ao passado.

O técnico encarnado, de resto, acredita que o Sertanense se vá apresentar com enorme motivação, independentemente do local onde o jogo terá lugar: "Quando jogamos com adversários da Liga também jogamos em muitos campos difíceis. Este caso do campo neutro… Amanhã vai estar uma equipa com enorme vontade de fazer história, num jogo que vai dar na televisão e que se vai disputar num estádio bonito. Portanto, a motivação da equipa da Sertã vai estar muito elevada."

Rui Vitória, de resto, passou no seu percurso como treinador por equipas de escalões inferiores (Vilafranquense e Fátima), pelo que garante conhecer o estado de espírito do adversário que irá enfrentar esta quinta-feira - treinado por João Manuel Pinto, antigo internacional português que jogou, entre outros, no FC Porto e no Benfica. "Isso para mim é uma grande vantagem. Eu ultrapassei todas as etapas no futebol português, em termos de visões, sei muito bem o que é jogar em qualquer campo e tenho a perfeita noção do que é estar do outro lado. Sei muito bem o que pensa o treinador adversário e em que estado estão os jogadores do lado contrário", realçou, completando: "Do outro lado vai estar uma equipa que acredita que terá um dia bom. Todas as equipas acreditam nisso, é o momento deles, num bom estádio, contra um bom adversário. Sabendo que muitas vezes é nestes momentos que se abrem os olhos para ver jogadores que têm qualidade. Pelas palavras do treinador, percebe-se a motivação de jogar contra o Benfica. E este Sertanense tem jogadores de qualidade, fundamentalmente na frente. Felizmente, como tenho vindo a passar todas estas escadas do futebol, sei muito bem lidar com isso e também sei que estes jogos não se ganham a pensar que somos melhores. Ganham-se com entrega, organização e muita responsabilidade."