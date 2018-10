Rovisco Duarte. CDS pede explicações ao primeiro-ministro

O CDS-PP foi o primeiro partido a reagir à demissão do Chefe do Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte. O deputado centrista Telmo Correia apontou baterias ao primeiro-ministro.

Para o CDS “o elo comum que travou estas demissões [ de Rovisco Duarte e do ministro da Defesa Azeredo Lopes]” foi António Costa. Por isso, o CDS anunciou aos jornalistas que vai pedir esclarecimentos ao primeiro-ministro sobre a saída de Rovisco Duarte.

Os centristas pediram há mais de um ano a demissão tanto do ministro como do Chefe de Estado-Maior do Exército e levam a votos, no próximo dia 24, uma proposta de comissão de inquérito sobre o roubo de material de guerra em Tancos, bem como da recuperação do armamento.