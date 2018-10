Bola de Ouro feminina. O troféu da igualdade

Lucy Bronze (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburgo), Ada Hegerberg (Lyon), Amandine Henry (Lyon), Lindsay Horan (Portland), Sam Kerr (Chicago), Fran Kirby (Chelsea), Saki Kumagai (Lyon), Dzsenifer Marozsan (Lyon), Amel Majri (Lyon), Marta (Orlando), Lieke Martens (Barcelona), Megan Rapinoe (Seattle), Wendie Renard (Lyon) e Christine Sinclair (Portland): são estes os nomes das 15 futebolistas candidatas a vencer a primeira Bola de Ouro feminina da história. O troféu é uma novidade já que entre 2010 e 2015 existiu para o setor feminino um prémio único, o FIFA Bola de Ouro. Contudo, com o fim desta parceria entre o organismo que rege o futebol mundial e a revista francesa os prémios passaram, a partir de 2016, a ser entregues separadamente. Mais do que o troféu em si, que será atribuído a 3 de dezembro, em Paris - cerimónia que também irá coroar o Melhor Jogador do Mundo (prémio para o qual Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor, está novamente nomeado) -, a decisão de distinguir a melhor futebolista de 2018, levada a cabo pela France Football, mostra de forma clara a importância de traçar um caminho cada vez mais igual, independentemente do sexo, no desporto-rei. Aliás, este foi precisamente um dos pontos referidos por Pascal Ferré, chefe de redação da prestigiada revista desportiva francesa, na altura em que a resolução foi anunciada, no final de setembro passado. «O futebol feminino está em grande expansão e merece o mesmo tratamento que o masculino», declarou o responsável da revista especializada, num momento em que lembrou que «mais de 760 milhões de telespetadores assistiram aos jogos do Mundial feminino».

Marta, a favorita

O Olympique de Lyon, triplo vencedor da Liga dos Campeões de futebol feminino, domina, de resto, esta lista de 15 candidatas a vencer a edição inaugural do troféu, já que praticamente metade das nomeadas (sete, mais precisamente) integram o emblema francês. Mas esta mesma lista também inclui a brasileira Marta, que é, ainda assim, a favorita ao prémio. Refira-se que a avançada foi eleita, na mesma cerimónia que coroou o croata Luka Modric pela primeira vez como o ‘The Best’, a Melhor Jogadora de futebol feminino de 2017/18. Foi, aliás, a sexta vez que a atleta foi eleita a melhor futebolista do mundo. Depois do domínio absoluto entre 2006 e 2010, anos em que conquistou por cinco vezes consecutivas o troféu da FIFA, aos 32 anos a atleta, que neste momento defende as cores do clube norte-americano Orlando, voltou a provar que ainda está ao mais alto nível. Na temporada transata, a atacante conquistou a Copa América com a seleção brasileira, assegurando a classificação para o Mundial da França e também para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. De referir também que, em setembro, quando arrecadou o troféu, a brasileira bateu a concorrência da norueguesa Ada Hgerberg e da alemã Dzsenifer Marozsan, as duas jogadoras do Lyon, que seguem, a par de Marta, na corrida pela Bola de Ouro. A brasileira foi, de resto, uma das primeiras futebolistas a comentar a decisão da revista francesa: «Sempre quis ver uma mulher a vencer esse prémio tão prestigiado». Em caso de vitória, Marta juntará a Bola de Ouro ao prémio da FIFA e confirma o estatuto de melhor jogadora do mundo no ano no ano de 2018.

Além da futebolista brasileira, também Wendie Renard, a defesa do Lyon e da Seleção francesa, comemorou a inclusão das mulheres na Bola de Ouro. «É um passo em frente. O futebol feminino está a evoluir e a desigualdade a diminuir», declarou a jogadora, que faz parte do leque das nomeadas ao troféu. Apesar de elogiar a decisão da France Football, Renard lembrou que há «muito para melhorar».

A vencedora desta Bola de Ouro 2018 vai sair de uma votação que arrancou na passada terça-feira e que vai decorrer até ao próximo dia 9 de novembro, e da qual faz parte um grupo de cerca de 40 jornalistas de todo o mundo.

Troféu Kopa é outra novidade

Também pela primeira vez, a France Football atribui este ano o Troféu Kopa, que distingue o melhor atleta sub-21 do Mundo. Neste caso são 10 os candidatos ao galardão, que homenageia o antigo futebolista francês Raymond Kopa, falecido o ano passado. O vencedor - que será conhecido também a 3 de dezembro - será escolhido pelos 33 vencedores da Bola de Ouro (ainda vivos) em edições anteriores, entre os quais Cristiano Ronaldo e Luís Figo. Esta categoria começa logo com uma curiosidade - o avançado francês Kylian Mbappé (PSG), extremo de 19 anos que segue na liderança pela conquista do troféu, está simultaneamente na lista dos 30 melhores jogadores nomeados para a Bola de Ouro. Um feito notável para o jovem francês que brilhou no Mundial 2018, em que se tornou um dos protagonistas na conquista da seleção gaulesa, inclusivamente com um golo apontado na final - uma vitória por 4-2, diante da Croácia de Luka Modric.