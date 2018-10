Metro de Lisboa: início de serviço de transporte deverá começar às 10h00

A greve parcial dos trabalhadores do Metro Lisboa está marcada para amanhã, mas não terá serviços mínimos para a circulação de composições, de acordo com a decisão do tribunal arbitral esta terça-feira.

A paralisação pode afetar a circulação das carruagens até às 9h30 : “a greve para a generalidade dos trabalhadores - e que afeta a operação - será das 06h até às 09h30. Para os trabalhadores administrativos será das 10h às 12h30", esclareceu uma fonte da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) à agência Lusa.

No entanto, apesar de existirem constrangimentos, a previsão para o início de transporte está apontada para as 10h00, anunciou esta quarta-feira o metro, em comunicado.

Os trabalhadores do metropolitano justificam esta greve parcial como sendo um protesto contra a proposta de atualização salarial plurianual de 24,50 euros, para 2018 e 2019, que foi apresentada aos sindicatos na passada quarta-feira pelo Conselho de Administração do Metro de Lisboa.

Relembrar que os trabalhadores do metro já estão a realizar uma greve, desde dia 9 de outubro, contra as horas extraordinárias.