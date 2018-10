O brasileiro Gabriel Paulista, jogador do Valencia, recordou alguns dos momentos mais difíceis que passou na infância, antes de entrar no futebol europeu.

"Os meus irmãos sofreram muito. Passámos fome, a casa era de madeira e quando chovia ficava inundada. Foi muito complicado e mesmo assim sinto que tive sorte por eles me pagarem umas chuteiras quando era pequeno. Dormia com elas e levava todos os dias para a escola, mesmo quando já dava para ver os dedos", contou ao jornal espanho Cope Valencia.

Tudo mudou quando o defesa brasileiro rumou para a Europa: "Estive cinco anos no Vitória da Baía e morávamos na mesma casa, porque não tinha como nos mudarmos. Quando fui para o Villarreal, fiz obras na casa dos meus pais para a tornar pelo menos mais habitável. A ida para o Arsenal possibilitou-me comprar uma casa onde vivem com todo o conforto do mundo. Foi a realização de um sonho", acrescentou.