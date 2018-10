Depois de a SIC ter exibido uma reportagem sobre Maria Leal e a forma como, alegadamente, enganou o marido, deixando-o na miséria, a cantora foi atacada nas redes sociais.

Na sua página no Facebook, a cantora publicou um texto onde disse que iria “recorrer às instâncias competentes”. “Depois de assistir à primeira parte duma difamação clara por parte do aínda meu marido, que continua ávido de protagonismo com a conivência da SIC e deste programa de me abstenho de adjectivar, apenas digo que não só me defenderei no local próprio como intentarei as respectivas ações judiciais para ver reposto o meu bom nome. Quanto aos meus fãs, eles conhecem-me, sabem quem eu sou, assim como familiares e amigos, e sei que não irão virar-me as costas neste momento em que fui difamada de forma gratuita em horário nobre. A seu tempo será feita justiça. Não acrescentarei nada mais a partir deste momento, até porque o meu advogado Dr. José Pinho não me permite fazê-lo”.

Na publicação, foram muitos os utilizadores que criticaram a cantora. “Se essas acusações são todas mentiras, então porque é que vai logo recorrer às redes sociais? O que fizeste nunca se faz a ninguém! Como te atreves a aproveitar de uma pessoa e fazer um golpe tão sujo como esse e ainda o tratar mal, com violência?! Tudo o que ele deve ter querido era apenas alguém para amar e estar presente nos bons e maus momentos! Nota-se que só tens amor ao dinheiro e só te preocupas contigo própria. Devias ter vergonha nessa cara modificada graças ao dinheiro, que traz muita desgraça”, lê-se num dos comentários.

“Acho uma vergonha. Atual marido, mas andou na TV a falar do amante. Espero que façam um boicote a qualquer apresentação publica desta senhora”, escreve outro utilizador.