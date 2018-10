Trump quer que Turquia dê vídeo e áudio sobre o caso de Khashoggi

As autoridades norte-americanas afirmam que estão a levar o desaparecimento do jornalista “muito a sério”

O presidente norte-americano, Donald Trump, pediu à Turquia que enviasse o vídeo e áudio que esteja relacionado com o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, “caso existam”.

Trump disse, esta quarta-feira, acreditar que até ao final desta semana se deverá saber o que realmente aconteceu ao jornalista que desapareceu depois de ter sido visto pela última vez a entrar no edifício do consulado saudita em Istambul.

Apesar de as autoridades norte-americanas afirmarem que estão a levar o desaparecimento de Khashoggi “muito a sério”, o facto de não ser um “cidadão americano” levou o presidente a não envolver a polícia federal na investigação.

Donald Trump disse ainda que Arábia Saudita é um importante aliado dos Estados Unidos, principalmente ao nível das exportações militares norte-americanas. Os senadores democratas tinham pedido ao presidente que tornasse públicas as relações financeiras com a Arábia Saudita para evitar um alegado “conflito de interesses”. Trump negou, através do Twitter, ter interesses financeiros no país.

O The New York Times e a CNN noticiaram esta segunda-feira que a morte do jornalista Jamal Khashoggi terá ocorrido no consulado, num inquérito que “correu mal”, tendo o canal televisivo confirmado o assassinato do jornalista no dia seguinte acrescentando que o seu corpo foi desmembrado para ser retirado do edifício.