Damien Chazelle. "Quis colocar o público no lugar do Neil Armstrong"

Como é que chegou ao conceito?

Assim que terminei o Whiplash. Comecei a conversar com Wyck Godfrey, Marty Bowen e Isaac Klausner, os produtores de Temple Hill, que estavam a brincar com a ideia de Neil Armstrong e que tinham os direitos sobre este livro, First Man, de James R Hansen. Lembro-me de que a ideia surgiu, comecei a pensar nisso - e até a ‘gozar’ - e de repente parece que me atingiu. Não sabia muito sobre Neil ou os programas Apollo ou Gemini, especificamente. Depois foi começar a a abrir o livro e olhar para o material de arquivo que este mundo e essa visão abriram para mim. Quão insano era o que aquelas pessoas realmente faziam, a fragilidade dessas naves, a quantidade de incógnitas, a aceitação do risco, a maneira como um país inteiro se mobilizava por detrás disso, para não falar do fardo que seria colocado no indivíduo que realmente teve que dar os primeiros passos, por assim dizer. E fiquei particularmente fascinado com isso. Não queria fazer um biopic de Neil, uma elegia ao seu túmulo, queria olhar especificamente para a missão da Lua através da perspetiva dele. O filme começa com ele a juntar-se à NASA, em 1962, e termina quando ele retorna da lua. Queria perceber o que ele e a família tinham passado naqueles sete anos.

Ele é uma espécie de enigma. Uma das pessoas mais famosas da história por causa do que fez, mas ao mesmo mantinha a sua vida privada e não partilhava muito. Houve alguma coisa aprendeu enquanto trabalhava neste projeto de que não estivesse à espera e que o tenha deixado fascinado?

Uma das coisas fascinantes sobre o Neil é o quanto ele é um mistério. A ironia de que uma das pessoas mais famosas da história do mundo é fundamentalmente desconhecida e que se tornou num ecrã no qual qual toda a humanidade se projetou. Foi isso que permitiu que ele se tornasse nesse símbolo. Mas quando vamos para lá do símbolo vem o ser humano, vem o pai, o marido, o filho, a pessoa, o homem, e então todos os tipos de perguntas fascinantes começam a aparecer porque ele não era o que esperavas, especialmente depois de outras representações da corrida espacial. Esperamos um um certo tipo de atitude de piloto experiente, mas em primeiro lugar ele era um engenheiro. Só se tornou tornou piloto porque queria descobrir como os aviões funcionam e foi através disso que entrou num voo espacial. Acabou a fazer estas coisas que desafiavam incrivelmente a morte, mas nunca pareceu vê-las dessa forma: via-as como parte integrante do seu trabalho, que implicava resolver problemas. Só que acontece que esses problemas eram alguns dos mais cósmicos e grandiosos de toda a história. Mas há uma humildade e uma quietude nele que acho fascinante, na qual Ryan Gosling, como ator, foi singularmente capaz de se enterrar.

Falou com Ryan para este papel antes de fazerem La La Land juntos. Foi esse sentimento de que havia um espelho em Ryan para aquela atitude que achou que funcionaria? Como foi trabalhar com Ryan para desenvolver a maneira como Neil foi retratado?

Trabalhar com Ryan foi incrível, uma experiência muito diferente do que trabalhar com ele em La La Land. A primeira vez que me sentei com o Ryan foi essencialmente para lançar este filme. Já nem me lembro se já tínhamos argumento - o Josh Singer, tinha acabado de começar a trabalhar. Mas o Ryan foi a minha primeira e única escolha para o papel, e era difícil imaginar ser capaz de fazer o filme sem ele. Então conversei com ele sobre isso, sobre a forma como eu via Neil e o filme, e ele ficou muito intrigado, mas de alguma forma a conversa deu uma reviravolta e acabou em Gene Kelly e Singing In The Rain - totalmente do outro lado da espectro, o que levou a La La Land. Divertimo-nos tanto [em La La Land] que isso só confirmou os meus sentimentos sobre ele como ator e sobre o que poderia trazer para o papel de Neil. Assim que La La Land terminou começámos a trabalhar neste filme. Trabalhámos no argumento com o Josh, depois colocámos o elenco ao seu redor, foi uma experiência realmente imersiva para ambos. Conhecemos a família Armstrong, astronautas, e mergulhámos nas pesquisas: fomos a Houston, à Edwards Airforce Base, a Cabo Canaveral para absorver todos os detalhes e pedaços de textura que pudéssemos. Queríamos realmente que o filme fosse sentido como um documentário, como se estivéssemos a mergulhar na Houston dos anos 60, capturando o que estava a acontecer naquele momento, que não o sentíssemos como um filme de época polido, distanciado. Queria realmente colocar o público no lugar do Neil, na posição da sua mulher e dentro dos pequenos ofícios espaciais.

O que é que na Claire Foy o fez achar que era certa para Janet Armstrong [a mulher de Neil], e como construiu a dinâmica entre os dois?

Não conhecia pessoalmente a Claire como conheço o Ryan. Conhecia-a como atriz, esteve incrível no The Crown. Então acabei por me encontrar com ela e percebi de imediato, tanto pela sua habilidade como pelo que é como pessoa, o que poderia trazer. O que acabámos por fazer, e isto também foi importante para o Ryan, foi um período de duas ou três semanas de ensaios que consistiram basicamente neles os dois juntos com as crianças, a viverem como uma família. Quando estavam caracterizados, filmámos tudo, eles em casa, as idas ao parque, as refeições, as saídas lá fora, as discussões, as reconciliações. Acho que isso ajudou. Os miúdos nunca tinham entrado num filme, não tinham ideia do que era uma rodagem, por isso isto ajudou-os a habituarem-se à câmara, ajudou a Claire e o Ryan a entrarem nos papéis e acho que o que isto realmente fez foi criar uma família, de maneira que quando começámos oficialmente a rodagem já tínhamos uma história familiar. Eles tinham existido como uma unidade que foi tremendamente valiosa para lançar o resto do filme.

Há aqui um trabalho de efeitos especiais gigantesco. Foi uma coisa de outro nível para si, e divertiu-se com isso?

Foi definitivamente um outro nível de trabalho de efeitos especiais, mas tinha comigo o mesmo diretor de fotografia, o Linus Sandgren, com quem tinha trabalhado no La La Land, e ambos sentíamos realmente que o que queríamos aqui era depender o menos possível de efeitos de pós-produção e o máximo possível da câmara. Para os atores também é melhor poderem estar numa nave espacial e poderem ver o que veriam do lado de fora das janelas. Montámos uns ecrãs LED gigantes e o Nathan Crowley, o nosso designer de produção, construiu réplicas à escala real de todas as naves que aparecem no filme - a X-15s, a Gemini, as Apollo - e os atores estavam com os seus fatos espaciais completos dentro de um sistema de controlo em movimento, a abanar e a balançar-se para trás e para a frente, basicamente num simulador 3D completo feito para eles. Montámos as câmaras, umas câmaras muito pequenas, de 16mm, no interior para tentar capturar o que estariam a sentir. Era assim que queria retratar o espaço. Queria sentir-me completamente ligado ao ponto de vista deles, e ver sobretudo o que eles veem, não o que eles não veem. Sentir a claustrofobia, os momentos em que se chega ao espaço e à Lua. Sentir a imensidão que isso oferece, e contrastá-lo com o quão terrivelmente apertadas e frágeis eram as naves, especialmente naquela época.

