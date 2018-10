Incêndio no IPO leva à evacuação de enfermaria

A enfermaria do piso 4 do IPO do Porto foi evacuada depois de um incêndio ter deflagrado numa sala de computadores do bloco operatório esta quinta-feira. Os doentes foram encaminhados para “outras enfermarias e vãos de piso”.

Segundo os Bombeiros Sapadores do Porto, citados pela Lusa, o alerta foi dado às 6h00. "Depois do reconhecimento, percebemos que a sala de computadores do bloco operatório já estava tomada pelo fogo", acrescentam.

Não há registo de feridos porque os doentes tinham sido todos retirados do local. O incêndio foi extinto 1h30 depois do alerta, ou seja, pelas 7h30.