Fotografia de tripulantes da Ryanair a dormir no chão foi encenada

A tempestade Leslie obrigou ao desvio de vários voos em Portugal, um avião da Ryanair que seguia para o Porto acabou por ter de aterrar na cidade espanhola de Málaga.

A tripulação foi por isso obrigada a passar a noite no aeroporto, tendo-se queixado das condições em que o tiveram de fazer. Pouco depois, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) veio denunciar a situação, dando como exemplo uma fotografia, na qual se via a equipa da Ryanair a dormir no chão.

Mas sabe-se agora que a fotografia foi encenada. A companhia aérea divulgou imagens captadas por uma câmara de vigilância do aeroporto de Málaga, que mostram os tripulantes reunidos num canto da sala a dirigirem-se para o lado oposto do espaço, e posteriormente, deitam-se no chão e fingem que estão a dormir, enquanto outro funcionário tira a fotografia.

Depois de a fotografia ter sido tirada, os tripulantes levantam-se para voltar ao local onde estavam sentados.

Na altura em que a fotografia dos trabalhadores a dormirem no chão foi divulgada, o (SNPVAC) não poupou nas críticas: "É lamentável e inadmissível que, em pleno século XXI, possamos assistir a este tipo de situações, onde ainda constatamos que a Ryanair opera sem qualquer tipo de respeito pelos seus funcionários e pelos seus passageiros que também foram deixados à sua sorte no referido aeroporto, num setor, fortemente regulado por autoridades nacionais e europeias".

"Os 24 tripulantes ficaram desde a 1.30 hora até às 6 horas (hora local de domingo) sem acesso a comida, bebidas e até sem lugar para todos se poderem sentar", denunciou o sindicato.

Assim que se começou a partilhar a denúncia do sindicato, a companhia irlandesa alegou logo que a fotografia se tratava de uma encenação: "Esta imagem é claramente encenada e nenhum tripulante dormiu no chão", garantiu uma fonte da Ryanair. A tese que veio a ficar provada.

A companhia explicou que Málaga, a cidade para onde foi desviado o voo com destino ao Porto, tinha os hotéis lotado, e admitiu que a tripulação passou algum tempo na sala de tripulantes, antes de ter sido colocada num lounge VIP, tendo regressado ao Porto no dia seguinte.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH — Ryanair (@Ryanair) 17 de outubro de 2018