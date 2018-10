Homem estava morto dentro de casa há dez meses

Jaime Rodriguez, um reformado espanhol de 88 anos, foi encontrado morto na casa onde vivia sozinho, em Ganfei, Valença.

O reformado não era visto desde dezembro do ano passado, mas os vizinhos só alertaram as autoridades para a ausência prolongada do idoso há três semanas.

Como continuavam sem notícias, esta quarta-feira decidiram ir até à casa de Jaime Rodriguez logo à porta era evidente o mau cheiro. Acabaram por forçar a entrada da casa tendo dado com o corpo do homem no chão do quarto, já em avançado estado de decomposição, segundo o Correio do Manhã.

A Polícia Judiciária de Braga foi chamada ao local e está a investigar o caso, embora não haja indícios de crime.

A GNR de Valença , depois do alerta dos vizinhos para o desaparecimento do reformado, já tinha contactado a polícia espanhola para saber se o homem tinha sido dado como desaparecido. Mas a resposta foi negativa. A família não tinha estranhado o facto de não ter notícias de Jaime Rodriguez há dez meses.