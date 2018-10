Altice distinguida internacionalmente com o prémio Most Innovative ICT Leadership – Europe 2018

"Pioneiros, inovadores, líderes - estas palavras resumem a essência empreendedora da Altice Portugal, a mais importante operadora global de telecomunicações e multimédia do país" foi assim que o júri do CTI.co descreveu a empresa

A portuguesa Altice foi distinguida internacionalmente com o prémio 'Most Innovative ICT Leadership – Europe 2018' da Capital Finance Internacional.

O prémio tem em conta a gestão de Alexandre Fonseca e o projeto de infraestruturação do país em fibra ótica.

Esta distinção distingue a Altice como uma das mais importantes operadoras da Europa e do Mundo.

Alexandre Fonseca, Presidente da Altice Portugal, agradeceu o prémio e afirmou que "este prémio é uma clara motivação e incentivo para a Altice Portugal e para a estratégia futura. Simboliza mais um fortíssimo voto de confiança e o reconhecimento do nosso profissionalismo e maturidade. Além da nossa capacidade em dotar o país com a mais inovadora rede de fibra ótica, a Altice Portugal continuará a apostar na escolha cirúrgica da tecnologia e inovação que responda aos anseios de uma sociedade que cada vez mais se apresenta como seletiva e exigente".

Alexandre Fonseca, Presidente da Altice Portugal, agradeceu o prémio e afirmou que "este prémio é uma clara motivação e incentivo para a Altice Portugal e para a estratégia futura. Simboliza mais um fortíssimo voto de confiança e o reconhecimento do nosso profissionalismo e maturidade. Além da nossa capacidade em dotar o país com a mais inovadora rede de fibra ótica, a Altice Portugal continuará a apostar na escolha cirúrgica da tecnologia e inovação que responda aos anseios de uma sociedade que cada vez mais se apresenta como seletiva e exigente".

O presidente considera ainda que este é fruto de uma "mistura de práticas disciplinadas com uma cultura ágil e adaptável; a Altice Portugal não tenta prever o futuro, preferindo antes criá-lo. É essa natureza audaciosa e ambiciosa que faz da Altice Portugal a vencedora do prémio 2018 de Most Innovative ICT Leadership Europa 2018".