Blogue que ataca o Benfica é pago pelo Sporting

A informação foi avançada por Luís Martins Paixão, diretor da agência LPM. Segundo este, o blogue ‘Mister do Café’ está inserido nos serviços de comunicação prestados pelo YoungNetwork Group ao Sporting.

Através de uma publicação, o fundador da LPM fez saber que o Sporting mantém "dois grandes fornecedores de serviços de comunicação" que "foram escolhidos por Bruno de Carvalho", o YoungNetwork Group e a World Channels (Sporting TV).

"O fornecedor da Sporting TV, com um contrato que vale 2 M€ por ano, continua a ser o mesmo de Bruno de Carvalho. O fornecedor dos restantes media próprios do Sporting (jornal, digital, etc., incluindo o cobarde anónimo do ‘Mister do Café’), com um contrato que vale 700 m€ por ano, continua a ser o mesmo de Bruno de Carvalho. É assim e assim continuará a ser por muito tempo, em resultado dos contratos deixados por Bruno de Carvalho", escreveu no Facebook.

Após a eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting, a agência LPM tem assegurado a comunicação institucional do clube.