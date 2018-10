Período de transição do Brexit pode vir a ser alargado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, admitiu esta quinta-feira, em Bruxelas, que o período de transição para a saída do Reino Unido da União Europeia pode vir a ser alargado.

“Uma nova ideia surgiu e essa ideia, neste momento, é a opção de estender o período de transição por mais alguns meses. Mas seria mesmo só mais alguns meses", afirmou Theresa May.

Está previsto que o Reino Unido se despeça da União Europeia em março, de 2019, prevendo o plano que o período de transação termine no dia 31 de dezembro, de 2020.

De acordo com a primeira-ministra britânica, está-se a “trabalhar para que a relação futura esteja em vigor no final de dezembro de 2020”. “Estou confiante que é possível fazer isso, e nessas circunstâncias, não haveria necessidade para qualquer medida deste tipo", acrescentou.

Os líderes europeus estão reunidos, desde quarta-feira até sexta-feira, para discutirem o Brexit. António Costa está também presente a representar Portugal no Conselho Europeu. A sessão de desta quinta-feira vai ser dedicada às políticas de migração e de cibersegurança, contando com a presença do presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português Mário Centeno.