Agente da PSP suspenso por roubar 300 euros de carteira de turista

Polícia foi apanhado em flagrante pelas câmaras de vigilância do aeroporto

Um agente da PSP, de serviço no Aeroporto de Lisboa, foi desarmado e suspenso de funções, esta quarta-feira, por ter sido apanhado a tirar 300 euros da carteira que uma turista tinha perdido momentos antes.

A cena, ocorrida há cerca de duas semanas, foi captada câmaras do sistema de videovigilância, o que serviu de prova para o crime cometido pelo polícia.

A turista assim que deu pela falta da carteira participou o seu desaparecimento, mas esta só viria a ser encontrada algumas horas depois, conta o Correio da Manhã.

Foi um segurança de uma empresa privada quem encontrou a carteira perdida, que decidiu entregar ao primeiro agente da PSP que encontrou, que lhe garantiu que iria tomar conta da ocorrência.

Mas, segundo o mesmo jornal, o polícia assim que se viu sozinho abriu a carteira e retirou de lá de dentro o dinheiro, 300 euros em notas, e guardou-o no bolso, esquecendo-se que estava numa zona pública do aeroporto, coberta por várias câmaras de videovigilância.

De seguida tratou do expediente sem fazer referência ao dinheiro e a carteira foi devolvida à proprietária, que deu logo pela falta do dinheiro, tendo por isso apresentado uma queixa contra desconhecidos.

A PSP abriu uma investigação e descobriu o envolvimento do agente graças às imagens de videovigilância.

O caso foi participado ao Ministério Público a 12 de outubro e, ontem, o polícia foi constituído arguido pelo crime de furto.

Na sequência do furto, o polícia foi também alvo de um processo disciplinar interno que culminou com a sua suspensão e com a obrigação de entregar a arma de serviço.