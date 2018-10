Maria Leal diz que ex-marido “quer é protagonismo”

Maria Leal veio a público para falar sobre a polémica denunciada pelo ex-marido que acusa a cantora de lhe ter roubado todo o dinheiro e de o ter deixado na falência.

"Não vou alimentar uma mentira. Eu sei que ele quer é protagonismo”, disse Maria Leal.

Recorde-se que o ex-marido da cantora a acusa de o ter deixado na miséria depois de ter gastado todo o dinheiro da sua herança, cerca de um milhão de euros. A história foi revelada no primeiro episódio do programa da SIC ‘Vidas Suspensas’.

“Na altura, não queria acabar a nossa relação, então fazia tudo o que ela me pedia para fazer”, disse Francisco d’Eça Leal.

Francisco diz que cortou relações com os amigos e com a própria mãe por causa de Maria Leal. “Cortei relações com os meus amigos e com a minha mãe. Ela dizia que se ia embora se eu não fizesse o que ela queria, que iria ficar entregue à minha mãe e que depois a minha mãe me ia tirar tudo”.