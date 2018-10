"O meu irmão merecia morrer como um animal”, diz irmã de ciclista que morreu após ter sido confundido com um javali

Um ciclista britânico de 34 anos foi morto a tiro em França por um caçador que confundiu a sua silhueta com um javali.

Mark Sutton morreu por acidente no passado fim de semana, mas são poucos os que choram a sua morte. Quer a mãe quer a irmã fizeram declarações chocantes à imprensa inglesa.

A mãe terá dito sobre a morte do filho: Era um “monstro”, “espero que apodreça no inferno”, já a irmã afirmou que o irmão “merecia morrer como um animal”.

A irmã alega que o irmão mais velho a violou quando esta tinha apenas oito anos

"Ele ameaçava que me matava se eu contasse alguma coisa a alguém e dizia que todos me iriam odiar", afirmou Katie Toghill, citada pelo The Sun. "Ele era um violador nojento e eu estou feliz que ele tenha morrido. Saiu-me um peso de cima dos ombros. Fiquei aliviada por saber que ele nunca mais me vai magoar a mim e a outras mulheres", acrescentou.

Mark Sutton estava a praticar downhill perto da estância de ski Les Gets, em França, quando foi atingido mortalmente com uma bala, disparada por um caçador de 22 anos, que ficou em choque, tendo sido levado para o hospital.

A polícia está agora a investigar o caso.