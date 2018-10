Bansky mostra como construiu mecanismo que destruiu o quadro | Vídeo

Depois do polémico caso em que o quadro “Girl with a Balloon” de Banksy se autodestruiu no momento em que foi leiloado, o autor publicou no seu site pessoal imagens do momento. Há suspeitas que o artista tenha estado no leilão.

No vídeo intitulado “Sredding the Girl and Ballon – The Director’s Cut”, que foi publicado esta quarta-feira, é possível ver o mecanismo construído pelo artista britânico para destruir o quadro assim que fosse vendido. Durante o leilão, uma pessoa que não é identificada no filme, pressiona um botão e o quadro começa a destruir-se.

O vídeo comprova que o momento foi planeado, uma vez que, no final, aparece a frase “nos ensaios funcionou todas as vezes”.

O quadro que estava a leilão foi comprado por um colecionador europeu por um milhão de libras (cerca de 1,2 milhões de euros), momentos antes do quadro se destruir. Há quem defenda que a decisão do artista de destruir o quadro tinha apenas como objetivo aumentar o valor da obra. O colecionador que adquiriu a pintura decidiu, mesmo assim, comprá-la.