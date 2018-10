Bruno de Carvalho volta a falar sobre ataque em Alcochete: “Só para relembrar os mais esquecidos...”

Funcionário do Sporting disse que o presidente do clube lidava diretamente com as claques

O antigo presidente do Sporting reiterou a sua inocência no caso das agressões na Academia de Alcochete.

“Só para relembrar os mais esquecidos...”, escreveu Bruno de Carvalho na legenda de uma imagem de uma notícia, cujo título é “Juve Leo nega aval de Bruno de Carvalho às agressões aos jogadores”.

Recorde-se que, na passada quinta-feira, Bruno de Carvalho foi até ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de forma voluntária para falar sobre este caso.

Bruno Jacinto, funcionário do Sporting que está em prisão preventiva, assegurou ao juiz que Bruno de Carvalho era a pessoa que falava diretamente com as claques.

Segundo o Correio da Manhã, Bruno Jacinto disse ainda ao magistrado do Barreiro que o antigo dirigente do clube de Alvalade mantinha as ligações em alta voz e que terá assistido a algumas delas.

O arguido afirma que Bruno de Carvalho sabia de toda a preparação do ataque à Academia, no dia 15 de maio.