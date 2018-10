Série 'Orange is the New Black’ está a chegar ao fim...

De acordo com a página oficial de Twitter, a série ‘Orange is the New Black’ está memso a chegar ao fim. A rede social anunciou que a sétima temporada da série será também a última.

Recorde-se que esta série estreou em 2013 e já está no ar há cinco anos, mas parece que os responsáveis optaram por colocar um ponto final nesta história.

Para já, a data de estreia da sétima temporada ainda não está confirmada.