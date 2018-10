Banco de portugal

De acordo com os dados divulgados ontem pelo regulador, o turismo continua em expansão. As conclusões são de que este voltará a ser um ano de recordes. Até porque os dados mostram que, até agosto, as exportações de viagens e turismo atingiram os 10 970 milhões de euros - uma subida de 11% (+1 098 milhões de euros) face aos 9 872 milhões de euros nos primeiros oito meses de 2017.

Montante de 2018

No total do ano passado as exportações chegaram quase aos 15 mil milhões de euros. E, tudo indica que, se não houver uma desaceleração, este ano esse valor será ultrapassado. Mas também importa referir que também em termos internos há novidades porque temos assistido a um aumento da procura por turismo por parte dos residentes.

Importações

De acordo com os dados divulgados ontem, pode dizer-se que, este ano, as importações de viagens e turismo, até agosto, atingiram os 3 063 milhões de euros - um aumento de 8% (+222 milhões de euros) face aos 2 841 milhões de euros registados em igual período do ano passado. Ainda assim, ganha destaque o facto de as exportações continuarem a ser três vezes mais do que as importações, já para não falar do facto de estarem a crescer a um ritmo muito superior.