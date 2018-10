Fim de semana: mau tempo veio para ficar

Este fim de semana pode aproveitar para ficar sentado no sofá enrolado numa manta e a ver filmes porque o tempo vai puxar para isso mesmo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), durante o dia de amanhã estão previstos aguaceiros, ma haverá uma subida da temperatura mínima, bem como da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro do país.

No sábado, estão previstas as mesmas condições, mas com a ocorrência de trovoadas e vento forte, em especial nas zonas Centro e Sul do país.

Para domingo, o IPMA prevê que há também condições para trovoadas e aguaceiros tanto na região Centro como na região Sul.