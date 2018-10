PSP pede ajuda para apanhar arguidos que fugiram do tribunal do Porto

Três homens suspeitos de fazerem assaltos violentos a vários idosos fugiram esta tarde do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Depois de serem ouvidos pelo juiz que lhes decretou prisão preventiva, os três homens fugiram pela janela do tribunal.

"Os indivíduos em fuga são considerados perigosos e potencialmente armados", escreve a PSP em comunicado.

Além disso, a mesma força de autoridade pede ainda que, no caso de alguém ter informações sobre os três arguidos, que comuniquem à Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, através do telefone: 222 046 460 ou pelo email bsp.dic.porto@psp.pt.

Os arguidos tinham sido detidos pela PSP, por serem suspeitos de realizarem vários assaltos na zona do Grande Porto - Porto, Gondomar, Valongo e Maia.

Tratam-se de dois homens gémeos de 35 anos, e ainda um cúmplice de 25. Todos eles têm antecedentes criminais, e foram apanhados em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP.